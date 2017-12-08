ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanımasına öfke çığ gibi büyürken, Filistin’de bugün İsrail'e karşı Öfke Cuması olarak ilan edildi. Bugün Cuma Namazı sonrası Türkiye'nin 81 ilinde de protestolar yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, skandal kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün Filistin’de Öfke Cuması" ilan edildi. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin tamamında bugün Cuma namazından sonra protesto gösterileri düzenlenecek. Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşların sokağa dökülmesi ve Filistin için gösteriler düzenleyip dua etmesi bekleniyor.

HAMAS ÖFKE CUMASI İLAN ETTİ

Önceki gün Beyaz Saray'da skandal bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmen tanımıştı. İslami Direniş Hareketi Hamas, Trump’ın bu skandal açıklamasının ardından cuma gününü İsrail'e karşı Öfke Cuması olarak ilan etti.

KUDÜS’E DESTEK ÇAĞRISI TÜM İSLAM ÜLKELERİNDEN YANIT BULDU

Hamas tarafından Filistinlilere yapılan "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısı tüm İslam ülkelerinden yanıt buldu. Başta Türkiye olmak üzere bugün İslam ülkelerinde Filistine destek için Cuma namazının ardından gösteriler düzenlenecek. Türkiye’nin 81 ilinde ABD elçilikleri ve konsoloslukları önünde Filistin için gösteriler yapılacak.

CUMA NAMAZI SONRASI PROTESTO

İstanbul’da gösterilen adresi olarak Fatih Camii belirlendi. Fakat ABD Başkonsolosluğu ve Beyazıt Meydanı’nda da gösteriler için on binlerce kişi Sosyal medyadan örgütlendi. Ankara’da bugün gösteriler ABD Büyükelçiliği önünde yapılacak. Bursa’da Ulucami, Sakarya'da Rasimpaşa Cami, Konya'da Melike Hatun Cami, Elazığ'da İzzetpaşa Cami, Eskişehir'de Reşadiye Camisi, Bingöl'de Dört yol saat Kulesi, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi, Çanakkale'de Truva Atı önü, Manisa'da, Hatuniye Camisi'nde binlerce kişi ABD'nin küstahça tutumunu protesto etmek için toplanacak.

BUGÜNE KADAR 6 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

Filistin’de bu ilk öfke Cuma’sı değil. Uzun zamandan bu yana İsrail’in işgaline karşı düzenlenen öfke Cuma’larında çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Mescid-i Aksa ve Gazze'nin işgalinin ardından Filistin halkının katledilmesine karşı düzenlenen Öfke Cumalarında ise 6 kişi şehit oldu, 500 Filistinli yaralandı.