Müge Anlı 8 Aralık Cuma son bölüm ile bugün ekranlara gelmeye devam ediyor. 8 Aralık Cuma Müge Anlı son bölüm yine ekran başına kilitleyecek. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde bugün neler yaşandı? Müge Anlı bugün hangi konular ile ekrana geldi? Miras için kardeşi tarafından kaçırılan Orhan Doğmuş bulundu mu? Müge Anlı İle Tatlı Sert 8 Aralık 2017, Fatma Uyanık’tan haber var mı?

Müge Anlı son bölümde yaşananlar merak edilmeye devam ediyor. 8 Aralık 2017 Cuma günü Müge Anlı'da neler yaşandı sorusunun yanıtını merak eden herkes internet üzerinden aramaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı son bölümde kardeşi tarafından zorla kaçırılan Orhan Doğmuş gündeme gelmişti. Olaylar hakkında bugün Mehmet Çömez hangi açıklamaları yaptı. Müge Anlı 8 Aralık 2017 Cuma son bölümde neler oldu? İşte Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümde yaşananlar…

ZELAL TOPÇUL’UN KAÇIRILMASINDA FLAŞ GELİŞME

Mersin’de amcasının oğulları tarafından kaçırılan ve polisin kurtardığı Zelal Topçul olayında flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızı kaçıran 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan bir kişi ise hala aranıyor.

FATİH BAYRAK SERBEST KALDI

Denizli’de Soner ve Murat’ın kaybolmasından sorumlu tutulan ve infaz listesi hazırladığı iddia edilen Fatih Bayrak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailede ve izleyenlerde şok etkisi yaratan gelişmenin ardından Soner ve Murat’tan ise hala bir haber yok.

MEHMET ABALAK’IN KATİLİ KİM?

Osmaniye’de ölü bulunan Mehmet Abalak’ın katili aranmaya devam ediliyor. Bugün canlı yayına Pınar Abalak’ın eniştesi Mehmet Bey katıldı. Pınar ile arasında ilişki olduğu iddia edilen Mehmet Bey, bu ilişkiyi kesinlikle reddederek, sadece aralarında para meselesi olduğunu söyledi. Üzerinde suç kalmaması için yayına katıldığını söyleyen Mehmet Çömez, bir an önce bu olayın çözülmesini istediğini söyledi.