Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finali heyecanı şimdiden merak ediliyor. Bugün Yemekteyiz’de 61 yaşındaki yarışmacı Mukadder teyze yarışıyor. Haftanın ilk gününden bu yana misafir olduğu rakiplerini sert şekilde eleştiren ve hiçbir şeyi beğenmeyen Mukadder Hanım Yemekteyiz 8.12.2017 son bölümde kaç puan aldı? Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde kim birinci oldu?

TV8’de izlenme rekorları kıran yarışma Yemekteyiz 8 Aralık haftanın finali heyecanı başladı. Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde kim birinci oldu sorusunun yanıtı şimdiden merak ediliyor. Kaçıranlar ve izleyemeyenler, Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finali canlı izleme linkini de arıyor. Sizler için bugün Yemekteyiz 8 Aralık haftanın finalinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz. Peki, Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde Mukadder Hanım kaç puan aldı? Yemekteyiz 8 Aralık haftanın finali puanlaması nasıl oldu, kim kazandı?

YEMEKTEYİZ 8 ARALIK 2017 MUKADDER HANIMIN PUANI

Yemekteyiz haftanın finalinde Mukadder Hanım yarışıyor. Çorbası kesilen Muukadder Hanım, sadece ondan tereddüt ettiğini söyledi. Zaten söylediği gibi Çorba beğenilmedi. Ara sıcak olarak da Mukadder hanım börek ve sarma ikram etti. Ana yemek olarak Tas kebabı ve Özbek pilavı ikram eden Mukadder Hanımın pilavının Özbek Pilavı olmadığı iddia edildi. Mukadder Hanım misafirlerine son olarak Şambali tatlısı ikram etti. Tatlı Alev Hanım tarafından beğenilmezken, Enis bey tatlıyı çok beğendi.

Mukadder Hanım haftanın finalinde Alev Hanımdan 3, Elena Hanım’dan 5, Enis Beyden 3 ve Şevki Beyden de 3 puan alarak 14 puanla gününü tamamladı.

YEMEKTEYİZ 8 ARALIK 2017 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde heyecan başladı. Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finali birincisi Onur Bey’in verdiği puanın ardından belli olacak. Onur Bey Mukadder Hanım’a 10 üzerinden 6 puan verdi ve Mukadder Hanım haftanın beşincisi oldu. Haftanın dördüncüsü Onur Bey’in verdiği 10 üzerinden 6 puanla 22 puana ulaşan Enis bey oldu. Haftanın üçüncüsü Onur Bey’den 7 puan alan Şevki Bey oldu. Yemekteyiz 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde birinci olan isim ise 29 puanla Alev Hanım oldu.