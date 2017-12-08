Stil Avcıları 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finali heyecanı başladı. Melekler ve Yıldızlar takımı bu hafta birinci olmak ve takımlarını garanti altına almak için haftanın finalinde yarışıyor. Haftalardır devam eden bu yolculukta Yıldızlar takımının Melekler takımına bir üstünlüğü var. Peki, Stil Avcıları 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde Melekler Mi, Yıldızlar Mı Kazandı? Stil Avcıları 8 Aralık Haftanın Finalinde Kim Elendi?

Fox TV’nin sevilen moda yarışması Stil Avcıları 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde yine eleme heyecanı yaşanacak. Bu hafta yine bir takım birinci olacak. En yüksek puanı alan bir yarışmacı ise haftanın birincisi olarak 10 bin TL para ödülünün sahibi olarak, bu ödülü takım arkadaşlarına dilediği gibi paylaştıracak. Peki, Stil Avcıları 8 Aralık haftanın finali kim kazandı? Stil Avcıları 8 Aralık 2017 Cuma haftanın finali Melekler mi, Yıldızlar Mı birinci oldu? Stil Avcıları 8 Aralık 2017 haftanın finali kim elendi?

STİL AVCILARI 8 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NE?

Stil Avcıları 8 Aralık 2017 haftanın finalinde günün konsepti yılbaşı partisi oldu. Bugün Yıldızlar Takımı adına Sibel, Melekler takımı adına ise Maty yarışıyor. İki yarışmacı da en iyi kombini hazırlamak için uğraşıyor. Melekler takımı şu anda Yıldızlar takımından 11 puan önde.

STİL AVCILARI 8 ARALIK PUANLAMA

Stil Avcıları 8 Aralık 2017 haftanın finalinde yarışan Melekler takımından Sibel, Hakan Akkaya’dan 9, Demet Şener’den 8 ve Uğurkan Erez’den 8 puan alarak toplamda 25 puana ulaştı. Maty ise Demet Şener’den 7, Uğurkan Erez’den 8 ve Hakan Akkaya’dan 8 puan aldı. Son puanlama ile Yıldızlar 107, Melekler 116 puan oldu. 9 puan farkla yenilen Yıldızlar, bu hafta bir kişiye veda edecek. Haftanın birincisi ise 26 puanla Nükhet oldu. Nükhet hem tacın hem de 10 Bin TL ödülün sahibi oldu.

STİL AVCILARI 8 ARALIK HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Stil Avcıları 8 Aralık Haftanın finalinde elenmesi için söylenen isim Sibel oldu. Jüri üyelerinden Demet Şener’in önerisi ile Sibel yarışmada kaldı ve bu hafta eleme yapılmadı.