Türkiye'de pes dedirten bir olay daha yaşandı. Açılan bir internet sitesinde evli olsalar bile Türk erkeklerine ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü eşi bulma vaat ediliyor. Üstelik site, yaptığı bu işi ülkemizin kültürüne uygun diye nitelendiriyor.

Türkiye'de açılan evlilik sitelerine bir yenisi daha eklendi. Bu defaki sitenin formatı ise biraz daha farklı. Çünkü bu site evli erkeklere hizmet veriyor ve ikinci, üçüncü, dördüncü eş vaadinde bulunuyor. Daha önce İngiltere ve Endonezya'da bu tür siteler açılmıştı ve Türkiye’deki site dünyada üçüncü olma özelliği taşıyor.

"ÜLKEMİZ KÜLTÜRÜNE UYGUN" DEDİLER

Söz konusu sitede hazırlanan "Hakkımızda" bölümünde Nisa suresinden de alıntı yapıldı. Burada yer alan ifadelerde, İngiltere ve Endonezya'dan sonra Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü sitesinin açıldığı belirtildi. İkinci eş bulmaya Tüm semavi dinlerin izin verdiğinin belirtildiği hakkımızda bölümünde ülkemiz kültürüne de bu durumun uygun olduğuna dikkat çekildi. Üstelik ikinci eş bulmanın yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi bazı sorunlara da çözüm olduğu iddia edildi. Site kendi amacı olarak, insanların bu konuda doğru tercih yapmasına yardımcı olmayı gösterdi.

"KİMLER BURADA?" SORUSUNA YANITLARI

Site bununla da kalmayarak, "Kimler burada" sorusuna kendine göre yanıtlar verdi. Burada eşi ile bir münasebeti kalmamasına rağmen ayrılamayan erkeklerin, günah işlemek istemeyen kadınların ve evlenecek biri ile karşılaşmayan kadınların olduğu belirtildi.