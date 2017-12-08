Türkiye’de son zamanların en çok konuşulan konusu olan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş çiftinin nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’i Zarrab’ın eski sevgilisi Günel’in tanıştırdığı öğrenildi.

Son günlerin en büyük gündemlerinden biri olan Reza Zarrab davasında şarkıcı Ebru Gündeş’te manşetlerde yer alıyor. Zarrab’la boşanma kararı alan şarkıcı Gündeş’in son olarak eşinin kendisine hediye ettiği ikiz villadan ayrılma kararı aldığı ve villayı boşaltacağı öğrenilmişti.

REZA ZARRAB VE EBRU GÜNDEŞ NASIL TANIŞTI?

2010 yılında hayatlarını birleştiren imzayı atan Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın nasıl tanıştığı ise herkesi şaşırttı. İddialara göre Gündeş ve Zarrab’ı Zarrab’ın yaklaşık 8 yıl ilişki yaşadığı Azeri şarkıcı Günel tanıştırdı.

KOLAY ŞÖHRET OLMAK İÇİN Mİ GÜNDEŞ’İ SEÇTİ?

İddialara göre, Azeri şarkıcı Günel Reza Zarrab ile yaklaşık 8 yıllık bir ilişki yaşadı. Henüz Türkiye’de yeni yeni tanınan Günel’in hayatındaki insanın Reza Zarrab olduğu öğrenildi. Zarrab’ın Türkiye’deki Sibel Can ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılara şarkılarını verdiği öğrenildi. Azeri şarkıcı Günel’in de yetenekli sevgilisine destek çıkmak ve onu ünlü yapabilmek için ünlü isimlerle tanıştırdığı öğrenildi. Günel’in sevgilisi Zarrab’ı tanıştırdığı son isimde ünlü şarkıcı Ebru Gündeş oldu. Günel’in Gündeş ve Zarrab’ı sahneye çıktığı bir mekanın kulisinde tanıştırdığı öğrenildi. Daha sonra Gündeş ve Zarrab aşk yaşamaya başladığında ise Günel’in yaptığı bir açıklamada, 8 yıllık ilişkileri olduğunu ancak Ebru Gündeş’in Zarrab’ı elinden aldığını söylediği fakat Zarrab’ın hala kendisine aşık olduğunu söylediği görülmüştü.

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