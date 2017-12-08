Adana'da ortaya çıkan cinayet şaşkınlık yarattı. Tarla içerisinde boynundan ve kafasından vurularak öldürülmüş olan kişinin ilişki yaşayıp ayrıldığı kadının yeni sevgilisi ve eski kocası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Olayda adı geçen kadınla birlikte adliyeye sevk edilen 7 kişiden 7’ü tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen kadına ise ev hapsi cezası verildi.

Adana'da tarla içerisinde başından ve boynundan vurularak öldürülmüş halde bulunan erkek cesedinin ardından araştırma yapan polis ekipleri oldukça ilginç bir cinayeti ortaya çıkardı. Adamın, bir süre birlikte olup ayrıldığı kadının eski eşi ve yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

TERK EDİLMEYİ HAZMEDEMEYİNCE TEHDİT ETTİ

34 yaşındaki Emine Tunç, Osman Çiftçi ile 2000 yılında evlendi. İki çocuğu olan eşinden 5 yıl önce boşanan Tunç, daha sonra Serdar Ağırağaç’la sevgili oldu. Resmi nikahsız olarak Ağırağaç’la birlikte yaşayan kadın, bu sırada sosyal medya üzerinden 2 çocuk babası Nihat Yıldırım’la arkadaşlık yaptı ve bir süre sonra Ağırağaç’tan ayrılarak onunla aşk yaşamaya başladı. Serdar Ağırağaç terk edilmeyi hazmedemeyerek Emine Tunç’u çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

HEM ESKİ KOCASINA HEM YENİ SEVGİLİSİNE ANLATTI

Genç kadın, çocuklarına bir şey olmasından korkarak durumu eski eşi Osman Çiftçi’ye anlattı. Fakat bir yandan da beraber yaşadığı Nihat Yıldırım’a durumu anlatan kadın, Serdar Ağırağaç’ın her yerde aranmasına neden oldu. Önce eski eş Osman Çiftçi, Serdar Ağırağaç’ı buldu. Çiftçi ve beraberindeki iki kişi Arıağaç’ı darp ederek kaçırdı.

ESKİ KOCA VE YENİ SEVGİLİ BİRLİK OLDU

Nihat Yıldırım’ı telefonla arayan Osman Çiftçi, Ağırağaç’ı kaçırdıklarını söyledi. Yıldırım bir adres vererek Ağırağaç’ı o adrese getirmelerini istedi. Burada darp edilen Serdar Ağırağaç, kaçmak isteyince Nihat Yıldırım tarafından önce boynundan sonra şakağından vurularak öldürüldü.