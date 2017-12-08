İngiltere’de bir adamın başına yapıştırdığı mikrodalga fırın onu kurtarmaya gelen itfaiyecileri bile şaşırttı. Adamın başına arkadaşlarının hızlı donan çimento döktüğü adamın da mikrodalga fırını başına yapıştırdığı öğrenildi. İtfaiyecilerin adamın başındaki mikrodalga fırını 1 saatlik çalışma sonucunda ancak çıkarabildikleri öğrenildi.

İngiltere’de sosyal medyada yaptığı esprilerle ünlü olan 22 yaşındaki gencin son yaptığı olay sosyal medyaya bomba gibi düştü. Arkadaşlarının başına 7 adet poşetteki hızlı donan çimentoyu döktüğü öğrenilen adamın başına önce naylon bir poşet geçirdiği daha sonrada mikrodalga fırını yerleştirerek yapıştırdığı öğrenildi.

İTFAİYE 1 SAATTE ÇIKARABİLDİ

İngiltere’de meydana gelen olayda, sosyal medyada yer alan görüntülerin hızla yayıldığı ve büyük yankı uyandırdığı görüldü. Adamın başına yapışan mikrodalga fırını gören itfaiye ekiplerinin olay karşısında şaşkına döndüğü ve adamın başına yapışan mikrodalga fırını çıkarma çabalarına başladığı görüldü.

HAVA ALMASI İÇİN DELİK AÇILDI

Gencin evinde yaşandığı öğrenilen olayda, itfaiye ekipleri eve gelene kadar arkadaşlarının nefes alabilmesi için bir delik açarak boru yardımıyla nefes almasını sağladıkları öğrenildi. Eve gelen itfaiye ekiplerinin gencin başındaki mikrodalgayı çıkarabilmek için 1 saat çaba sarf ettikleri yaklaşık 1 saat sonra genci mikrodalgadan kurtardıkları öğrenildi. Çimentonun dökülmesinin ardından hemen katılaştığı ve adamın başında mikrodalganın donup kaldığı öğrenildi.