﻿ Kongo’da Terör Saldırısı: Çok Sayıda Birleşmiş Milletler Görevlisi Öldürüldü

Kongo’da Terör Saldırısı: Çok Sayıda Birleşmiş Milletler Görevlisi Öldürüldü

Kongo'da görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 14 BM Barış Gücü görevlisi öldü, en az 53 kişi yaralandı.

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Kongo’da Terör Saldırısı: Çok Sayıda Birleşmiş Milletler Görevlisi Öldürüldü
Kongo’da Terör Saldırısı: Çok Sayıda Birleşmiş Milletler Görevlisi Öldürüldü Tarih: 2017-12-08 Saat: 21:11:14
Güncelleme : 2017-12-08 21:11:14

Kongo'da görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 14 BM Barış Gücü görevlisi öldü, en az 53 kişi yaralandı. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu bölgesinde, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik terör saldırısı yapıldı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda görevlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi. 

14 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Reuters haber ajansında yer alan bilgilere göre saldırıda en az 14 BM Barış Gücü üyesi hayatını kaybetti, en az 53 kişi yaralandı. Resmi kaynaklar ise saldırdı BM görevlilerinin yanı sıra Kongolu 5 askerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. 

 

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