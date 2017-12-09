Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Kudüs kararı sonrasında meydana gelen olaylar sonucunda düğmeye bastı ve Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarını arayarak görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs hakkında verdiği kararın ardından dünyada Kudüs protestoları devam ederken İsrail’in Gazze Şeridine yaptığı saldırılardaki vahşet ise bölgedeki olayı gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olaylar karşısında düğmeye bastı ve Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarını arayarak Kudüs hakkında görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANLARI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’te yaşanan olaylarla ilgili olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan Kudüs açıklamasının ardından Ortadoğu’daki barış sürecinin ne derece zarar göreceği üzerine konuşma yaparken Kudüs’ün Müslümanlar için de değerli ve kutsal bir yer olduğuna dikkat çekti.

FİLİSTİN’DE 3. İNTİFADA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trupm’ın Kudüs kararı sonrasında Filistin’de 3. İntifadanın başlatıldığı öğrenilirken bölgedeki binlerce Müslümanın Kudüs için sokaklara döküldüğü öğrenildi. Filistinlilerin Kudüs’e sahip çıkmak ve ABD’nin Kudüs kararını geçerli kılmamak için İsrail Ordusuna karşı sokaklarda direniş başlattığı görüldü. İsrail Ordusu ise acımadan direnişin devam ettiği Gazze Şeridine saldırmaya devam ediyor.