Filistin’in İsrail protestolarına damga vuran fotoğraf, İsrail’i dünyaya rezil etti. 14 yaşındaki Filistinli direnişçiyi 25 asker gözaltına aldı, gözlerini başladı. Filistinli direnişçi ise dik duruşu ile hepsine meydan okudu.

ABD'nin Kudüs kararı ile Filistin sokaklara döküldü ve yeni bir intifadayı başlattı. Filistin’de yaşanan gelişmeler bütün dünya tarafından yakından takip edilirken, İsrail askerleri sadece bir kare ile bütün dünyaya rezil oldu.

ÜÇÜNCÜ İNTİFADAYI BAŞLATTILAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Filistin, Üçüncü İntifada'yı başlattı. Binlerce Müslüman Filistin’de sokaklara dökülürken, Kudüs’e sahip çıkmak için İsrail’e karşı büyük bir direniş başladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 25 ASKER ZOR TUTTU

Gösteriler başta Gazze olmak üzere Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede düzenleniyor. İsrail’e karşı yapılan bu direnişe ise özellikle bir kare damga vurdu. 25’e yakın İsrail askerinin 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu gözaltına aldığı ve gözlerini bağladığı tek kare görselde, Filistinli çocuğun dik duruşu İsrail’i dünyaya rezil etti. Çocuğun dik duruşu karşısında bütün askerler panik ve teyakkuz halinde.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından kullanıcılar İsrail’in ne kadar korkak olduğuna dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı bu kareyi "Bu onların bizden ne kadar korktuğunun göstergesi" notu ile paylaştı.