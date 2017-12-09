Karaman'da yolda yürüyen yaşları 15-17 arasındaki 4 çocuğun üzerine kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda 15 yaşındaki D.K. yaralanırken, 3 kız çocuğu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Karaman’da henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 15- 17 yaşlarındaki 4 çocuğun üzerine ateş açıldı. Saldırıda 15 yaşındaki D.K. yaralandı.

YOLDA YÜRÜDÜKLERİ SIRADA TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak'ta bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kullanılmayan tek katlı müstakil evde bir süre oturan ve daha sonra dışarıya çıkan 15 yaşındaki Z.Y., 17 yaşındaki Ş.A. ile Y.B. ve D.K.'nın üzerine henüz kim oldukları bilinmeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

SOL GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞTU

15 yaşındaki D.K.’nın açılan ateşte göz ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği öğrenildi. Saldırıdan diğer 3 çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. D.K. ambulansla önce Karaman Devlet Hastanesi'ne, ardından da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kız çocuğunun sol gözünde göre kaybı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.