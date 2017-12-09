Ünlü cinsel içerikli film yıldızı 23 yaşındaki August Ames, sosyal medyadan "homofobik" olmakla suçlanınca depresyona girerek intihar etti.

ABD’li Cinsel içerikli film oyuncusu August Ames California'daki evinde ölü bulundu. 23 yaşındaki genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

TWİTTER’DEN SUÇLANMIŞTI

Bir Süreden bu yana Ames'in depresyonda olduğunu iddia eden yakınları, acı çektiğini dile getirdi. Twitter’den yazdıkları nedeniyle tepki gördüğü belirtilen kadının, bu nedenle depresyona girdiği ve intihar ettiği düşünülüyor.

HOMOFOBİK OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Rol aldığı cinsel içerikli filmlerle ünlenen Ames, sosyal medyadan eşcincel bir erkekle cinsel içerikli br filmde rol alması için teklif aldığını, ancak bunu kabul etmediğini açıklamıştı. Takipçileri bu açıklama üzerine genç kadının homofobik olduğunu iddia ederek tepki göstermişti. Ames'in yakınları genç kadının depresyon eğilimi olduğunu ve bu yaşananlardan etkilendiğini iddia etti. Sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyalarının bu sonuçlar doğurabileceği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşcinsellere yönelik filmlerde risklerin çok daha fazla olduğunu belirten Ames, geçirilmesi gereken tıbbi prosedüre girmek ve vücudunu riske atmak istemediğini söylemişti. Kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının kendisinde olduğunu söylemesine rağmen, homofobi suçlamaları durmamıştı. Genç kadının cesedinin ne şekilde bulunduğu konusunda polis henüz bir açıklama yapmadı.