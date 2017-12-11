İstanbul Bahçelievler’de bir genç kızın yanındaki genç bir erkekten tekme tokat yediği dayak kameralara saniye saniye yansıdı. Burnundan kanlar geldiği görülen genç kızın içler acısı hali olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Olay, İstanbul Bahçelievler’de meydana geldi. Araç içinde bulunan iki gencin gündüz vakti yaptığı kavga ve genç kızın tekme tokat dayak yemesi kadına şiddetin boyutlarını gösterdi. Genç kızın şiddet gördüğü anların görüntüleri herkesi dehşete düşürdü.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Kullandığı aracı sakin bir yere çektiği görülen genç erkeğin sebebi henüz belli olmayan bir şekilde aracın içinde genç kızı tekme tokat dövmeye başladığı görüldü. Genç kıza tekme attığı görülen şahsın daha sonra kızın bağırmaması için acımasızca boğazını sıktığı görüldü. Çevrede dikkat çekmemek için arabanın içinde dayak attığı kızın hali ise içleri acıttı.

ACI ÇIĞLIKLARI KİMSE DUYMADI

Gözü dönmüş genç yanındaki kızı acımasızca darp ederken genç kızın acı çığlıklarını hiç kimse duymadı. Yumruk ve tekmelerle darp ettiği genç kızın boğazını sıkan ve ayaklarından tutarak arabadan indirmeye çalışan şahsın kendisiyle konuşmaya çalışan genç kıza vurmaya devam ettiği bu sırada da genç kızın aldığı darbeler sonucunda burnundan kanlar gelmeye başladığı görülüyor. Hiçbir leye aldırış etmeyen ikilinin yaşanan olayın ardından arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.