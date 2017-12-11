Irak Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4’lük bir deprem meydana geldi. 5,4’le sallayan depremin Halepçe ve Erbil kentlerinde de hissedildiği öğrenilirken deprem anında canlı yayında olan NRT TV stüdyosunda korku dolu anlar yaşandı.

Irak’ın Kuzeyinde Süleymaniye kentinde 5,4’lük bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında ABD Deprem Araştırma Enstitüsü yaptığı açıklamada, depremin Süleymaniye şehrinin güneyinde meydana geldiği ve şiddetinin 5,4 olduğu belirtildi.

5,4’LE SALLADI

Kuzey Irak’ta Süleymaniye şehrinde saat 17.14’te meydana gelen 5,4’lük deprem sonrasında büyük korku yaşanırken depremin Halepçe ve Erbil kentlerinde de hissedildiği öğrenildi. Korkutan deprem İran’da da hissedilirken 5,4’lük depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Halepçe ve Erbil kentlerinde de fazlasıyla hissedilen depremin çevre bölgelerde de etkili olduğu öğrenildi.

CANLI YAYINDA DEPREM PANİĞİ

Irak’ın Kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ABD Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 5,4 olarak belirlenen depremin şiddeti Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapmakta olan NRT TV stüdyosundaki canlı yayına yansıdı. Depreme canlı yayında yakalanan spiker ve stüdyodaki diğer şahısların büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.

7.3’LE SALLANMIŞTI

Daha önce Irak’ın kuzeyinde İran sınırına yakın bölgede 7.3’lük bir deprem meydana gelmiş ve yaklaşık 407 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.