Yılbaşına az bir süre kala Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Yılbaşı Özel Çekilişi telaşı da başladı. Milyonlarca vatandaş yılbaşı çekilişi için bilet almaya başlarken Diyanet İşleri’nden yapılan açıklamada Milli

Piyango oynamanın haram olduğu belirtildi.

Yılbaşı yaklaşırken binlerce vatandaş 61 Milyon Liralık büyük ikramiye için bilet almaya başladı. Vatandaşlar büyük ikramiye için telaşa girerken Diyanet İşleri’nden gelen açıklamada, milli piyango oynamanın zararlı ve haram olduğu belirtildi.

DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şans faktörüne dayalı olan oyunların tümünün haram olduğu belirtildi. Bu tür oyunların geniş kitlelere yayılmasından dolayı büyük zararları olduğu ve tarafların oynadığı şans oyunlarında birinin kazanıp diğerinin kaybettiği esasına dayandırıldığından kumara girdiği ve haram kılındığı belirtildi. Bir tarafın kaybettiği şans oyunlarında diğer kazanan tarafında haksız yere kazanç sağladığı belirtildi.

AÇIKLAMA İNERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirilen bu açıklamanın internet sitesinde de yayınlandığı ve bu tür şans oyunlarının devlete getirdiği hasılatın da bazı kuruluşlara ve hayır kurumlarına verilmesinin de meşru olmadığını ve haram hükmünü de değiştirmediği belirtildi. Bu tür şans oyunlarından gelen kazancın mutlaka yoksullara ve hayır kurumlarına verilmesinin gerektiğini belirterek Hz. Peygamberinde bu tür kazançların sadaka olarak verilemeyeceğini belirttiği ifade edildi.