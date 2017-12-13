ABD’de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 26 yaşında olan bir erkek başka erkeklerle mesajlaştığını iddia ettiği sevgilisini dövdükten sonra şantaj ederek sokak ortasında çırılçıplak gezdirdi. Bununla da yetinmeyen adamın çırılçıplak gezdirdiği sevgilisini videoya aldığı öğrenildi.

Olay, ABD’de New York şehrinde meydana geldi. Sevgilisinin başka erkeklerle mesajlaştığını iddia eden genç bir adamın ceza olarak şiddet uyguladığı sevgilisini daha sonra New York sokaklarında çırılçıplak şekilde tam 2 saat boyunca gezdirdiği ve videoya çektiği öğrenildi. 26 yaşında olduğu öğrenilen Jason Melo isimli genç adamın yaptığı olay sonrasında yargılanmasının başladığı öğrenildi.

ÇIRILÇIPLAK GEZDİREREK VİDEOYA ÇEKTİ

Sevgilisini cezalandırmak isteyen gözü dönmüş adamın şiddet uyguladığı sevgilisini şantaj yaparak çırılçıplak soyduğu ve bu şekilde sokak sokak 2 saat boyunca gezdirdiği öğrenildi. Bu anları videoya çeken genç adamın çektiği akıl almaz görüntüleri kadının mesajlaştığı erkeklere mesaj yoluyla gönderdiği daha sonra da internete yüklediği belirlendi. Hakkında çıkan suçlamaları reddeden adam ise tüm bu yaşananların kadının kendisini şöhret yapabilmek için düzenlendiğini söylediği ortaya çıktı.

7 YIL HAPİS İSTEMİ

Erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan ve 2 saat boyunca sokaklarsa çırılçıplak dolaştırılan kadının verdiği ifadede adamın kendisini dövdüğü ve boynunu sıkarak tehdit ettiğini söylediği bununla da kalmayarak çırılçıplak şekilde soğukta tam 2 saat boyunca sokaklarda gezdirerek videoya çektiğini söylediği öğrenildi. Kadın, adamın kendisine fahişe dediğini ve kendisini ölümle tehdit ettiğini de ifadelerine ekledi. Olayı gerçekleştiren Jason Melo isimli adamın 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasının beklendiği belirtildi.