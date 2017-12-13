RTÜK, çıkarılan KHK kararı ile tüm izdivaç programlarının fişini çekmişti. Hande Ataizi RTÜK’ün yasağını delerek büyük bir cezayla karşılaşmış daha sonrada İzdivaç programına son vermişti. Ataizi’den sonra bu yasağı delen bir isimde Seda Sayan oldu.

İzdivaç programları RTÜK’ün kararı ile ekranlardan kaldırılmış ve bir daha yayınlanmaması hakkında uyarılar yapılmıştı. RTÜK’ün verdiği kararı delen Hande Ataizi programda inat etse de RTÜK tarafından verilen ağır para cezası karşısında programı bitirmek zorunda kalmıştı. İzdivaç programları ile ekranlara gelen diğer isimler programlarının formatlarını değiştirerek ekranlarda yer almaya devam etse de Seda Sayan daha fazla dayanamadı ve evlilik programıyla yeniden ekranlara döndü.

SKANDAL GERİ DÖNDÜ

Hande Ataizi, RTÜK kararını tanımayarak Sony Channel ekranlarında izdivaç programı yayınlamaya devam etmiş ve bedelini ağır bir para cezasıyla ödemişti. Öte yandan daha önce izdivaç programı yapan tüm isimler RTÜK kararı sonrasında programlarının formatını değiştirerek yollarına devam etme kararı almıştı. Bunlar arasında yer alan Seda Sayan ise daha fazla dayanamadı ve yeniden izdivaç programı yapmaya başladı. Seda Sayan, daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan ve RTÜK kararıyla kaldırılan ‘Evleneceksen Gel’ programına Global TV’de yayınlamaya başladı. Programda skandallarla ismi anılan gelin adayı Solmaz’ın da yer aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com