Kayseri'de gece yarısında yaşanan dehşette cinnet getire baba eşi ve 3 çocuğunu feci şekilde katlettikten sonra oturdukları daireden atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Baba ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı’nda gece yarısı 03.30’da dehşet dolu dakikalar yaşandı. 41 yaşındaki Erol Adıyaman, cinnet getirerek eşi Safiye Adıyaman’ı öldürdü. Ardından da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman’ı öldüren baba, oturdukları daireden atlayarak intihar etmeye kalkıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Cinnet getiren baba Erol Adıyaman, ağır yaralı olarak ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Adıyaman’ın makineye bağlı olarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUKLAR ÇIĞLIKLARA UYANDI

İddialara göre baba önce eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada ailenin 15 yaşındaki kızı Selenay, 7 yaşındaki Nazlı ve 3 yaşındaki Çınar Berk ise annelerinin çığlıklarına uyandı. Baba, onları da boğazlarını keserek katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu.

POLİS 3 YAŞINDAKİ ÇINAR BERK’İ KUCAĞINDA CENAZE ARACINA TAŞIDI

Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine apartmana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerindeki incelemenin ardından anne ve çocukların cesedini cenaze arabasına taşıdı. 3 yaşındaki Çınar’ın cansız bedeni polisin kollarında cenaze aracına götürüldü.