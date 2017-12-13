Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada da fan sayfaları bulunan dizi için yapımcı apar topar yayından kaldırma kararı aldı. Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Özge Gürel ile Can Yaman’ın rol aldığı Dolunay dizisi ne zaman final yapacak?

Star TV’de yaz dizisi olarak başlayan Dolunay, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi yakalamasına rağmen, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dolunay, 26.bölümün ardından final ekranlara veda edecek. Dizi için yılbaşına özel bir de final bölümü yapılacak. 31 Aralık’ta son bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin finalinde izleyenleri sürprizler de bekliyor.

DOLUNAY FİNALİ NE ZAMAN?

Dolunay dizisinin yapımcılığını Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal üstleniyor. 31 Aralık gecesi dizi, Star TV’de final bölümü ile ekranlara gelecek. “Dolunay”ın yılbaşı akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde izleyenleri özel sürprizler de bekliyor. Nazlı ve Ferit final bölümünde ayrılacak mı, yoksa mutlu evlilikleri devam edecek mi herkes tarafından merak ediliyor. Dolunay 24. bölüm ile Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yayınlanacak olan son iki bölümün ardından da dizi final yapacak. Fakat hayranları, Dolunay dizisinin final kararı almasına üzülse de bazı tv izleyicileri ise dizinin başarısız olduğunu ve kararın doğru olduğunu savundu.