TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında HDP milletvekili Osman Baydemir, kendisini 'Kürdistan temsilcisi' olarak tanıttı. Baydemir, "Kürdistan Neresi" Sorusuna da kalbini göstererek cevap verince Genel Kuruldan 2 gün çıkarılma cezası aldı.

TBMM kürsüsünde kendisini "Kürdistan temsilcisi" olarak tanıtan HDP Milletvekili Osman Baydemir’e 2 gün Meclis’ten çıkarılma cezası verildi.

GERGİNLİK ÇIKTI

HDP milletvekili Osman Baydemir, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında HDP grubu adına kürsüye çıktı. Kürsüde konuşma yapan Baydemir, kendisini Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak tanıttı. Meclis’te “Bu çatı, Kürt'ün ve Türk'ün ortak çatısı olsun" ifadelerini kullanan Baydemir, daha sonra ise Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın "Kürdistan neresi" sorusuna ise kalbini göstererek yanıt verdi.

MECLİS’TEN 2 GÜN ÇIKARILMA CEZASI ALDI

Baydemir’in bu konuşmaları üzerine TBMM İçtüzüğünün 161'inci maddesinin 3 numaralı bendi gereğince 2 birleşim geçici çıkarma cezası verildi.

CEZAYA HDP’Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Osman Baydemir, verilen cezanın ardından meclisten dışarı çıkarıldı. HDP’li vekiller, verilen cezaya tepki olarak Meclis Genel Kurulu’nu terk etti. Osman Baydemir’e verilen ceza disiplin suçları kapsamında sayıldığı için bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesileceği öğrenildi. Baydermir, aldığı ceza nedeniyle yarın ve Cuma günü yapılacak olan bütçe görüşmelerine katılmayacak. Baydemir buna göre maaşının 12 bin lira civarındaki bölümünü alamayacak.