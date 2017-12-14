ABD’de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir anne kullandığı uyuşturucu etkisiyle sızıp kalırken henüz 3 yaşında olan oğlu ise bahçeye çıktı. Anne uyuyakaldığı için küçük oğlunun bahçeye çıktığını fark etmedi. Kapıyı zorlasa da tekrar içeri giremeyen çocuk donarak hayatını kaybetti.

Olay, ABD North Carolina eyaletinde meydana geldi. İsmi Jamie Basinger olduğu öğrenilen bir kadın içtiği uyuşturucunun etkisiyle sızıp kalınca olanlar oldu. Genç annenin uyuşturucu etkisiyle içeride uyuyup kaldığı sıralarda bahçeye çıkan 3 yaşındaki oğlu Landyn isimli oğlu bahçeden içeri girmek istedi ancak kapıyı açmayı başaramadı. Küçük çocuğun bahçede donarak can verdiği öğrenildi.

SICAKLIK SIFIR DERECENİN ALTINDAYDI

3 yaşındaki Landyn isimli çocuğun bahçeye çıktığından habersiz olan ve uyuşturucunun etkisiyle sızan anne her şeyden habersiz uyurken çocuğun bahçede olduğu sıralarda hava sıcaklığı da sıfır derecenin altına düşmüştü. Küçük çocuk bahçede kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar içeri girmek istediğinde ise kapıyı açmayı başaramadı. Kapıyı defalarca zorlayan Landyn başarılı olamadı ve bahçede donarak can verdi.

ANNE UYUŞTURUCU KULLANARAK UYUYAKALDI

Çocuğun ölümünün ardından yapılan araştırmada 3 yaşındaki çocuğun bahçede donarak öldüğü gece annenin uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucunun etkisiyle sızıp kalarak hiçbir şey duymadığı öğrenildi. Çocuğun kapı üzerinde çok sayıda parmak izine rastlanırken sıfır derecenin altındaki soğuğun etkisinden dolayı uykuya dalarak donduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.