İstanbul Kartal’da yer alan özel bir anaokulunda ortaya çıkan görüntüler skandal yarattı. Okulda yer alan 3-5 yaşlarındaki çocuklar okul tarafından hazırlanarak ‘Evlilik tiyatrosu’ adlı oyunu gerçekleştirdi. Okulda çocuklarla yapılan bu oyun herkes tarafından büyük tepki çekti.

Olay, İstanbul Kartal’da özel bir anaokulunda meydana geldi. Okulda öğrencilere yaptırılan ‘Evlilik tiyatrosu’ isimli oyun herkes tarafından büyük tepki çekti.

ÇOCUKLARA AYAK YIKATIP HAMUR AÇTIRDILAR

Özel anaokulunda çekilen bu görüntüler sosyal medyada da büyük tepkilere yol açarken oyunda yaşları 3 ila 5 arasında değiştiği öğrenilen çocukların verilen rol gereği birbirleri ile evlendiği görüldü. Evlilik oyununda rol alan küçük çocuklarda kız çocuklarına leğen içinde erkek çocuklarının ayaklarının yıkatıldığı ve hamur açtırarak ev hanımlığı işleri yaptırıldığı görüldü. Yaşanan skandal sosyal medyada da büyük tepkiler aldı.

OLAY TBMM GÜNDEMİNDE

Kartal’da öze anaokulunda yaşanan skandal TBMM gündemine de taşındı. Konuyu meclise taşıyan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a konuyla ilgili önerge verirken birçok milletvekili de ortaya çıkan görüntülere büyük tepki gösterdi. Çocukların bu yaşlarda gerçek ve oyun arasındaki farkı anlamakta zorlandığı belirtilirken söz konusu okulun yönetiminin öğrencilere çok kötü bir örnek sunduğu belirtildi. Konu TBMM’nin gündeminde de büyük yankı buldu.