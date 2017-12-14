Hükümet 850 bin taşeron çalışan için harekete geçti. Taşeron işçilerin kadroya geçeceği açıklamasının ardından kadroya geçecek olan işçilere 52 günlük peşin ikramiye verileceği de duyurulmuştu. İşte tüm detaylar…

Taşeron işçilerin kadroya geçeceği müjdesi sonrasında ikramiye müjdesi de geldi. Hem taşeron çalışan işçiler hem de devlet için yük hafifletecek olan kadro uygulamasının ardından işçileri sevindiren bir haberde 52 günlük peşin ikramiye haberi oldu.

KAMUYA GEÇENLERE 52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLECEK

Kamuya geçecek olan yaklaşık 450 bin işçinin kamuya geçmesinin hemen ardından 52 günlük peşin ikramiyelerinin verileceği belirtilmişti. Bu konuda yapılan diğer bir bilgilendirmede emekli olan ancak hala çalışmaya devam eden işçilerin kadroya geçiş yapamayacağı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan işçilerin yıllık izin ve kıdem gibi özel haklarından da mahrum kalmayacağı belirtildi. Kadro geçişinde sınav yapılacağı fakat KPSS istenmeyeceği de duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin konu hakkında merak ettiği her şeyi detaylarıyla açıklarken taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin meclisten çıkarılacağını da duyurdu.

HAK KAYBI YAŞAMAYACAKLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, yaklaşık 450 bin taşeron işçinin kamu kadrosuna geçerken kadroya geçen işçilerin bulundukları yerde çalışmalarına devam edeceği bilgisi verildi. İşçilerin kadro geçişinde aynı maaşlarıyla çalışmaya devam edecekleri ve hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacakları belirtildi. Öte yandan kadroya geçecek olan 450 bin taşeron işçiye kanun gereğince 52 günlük peşin ikramiye verileceği de belirtildi.