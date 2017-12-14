Çin’de Yünnan bölgesinde henüz 3 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda hayatı bambaşka bir hal alan Qian Hongyan isimli kız şimdilerde 19 yaşında. Kaza sonrasında ameliyat geçiren küçük kız belden aşağısını tamamen kaybetmişti. Son olarak basketbol topuyla yaşama tutunan küçük kız şimdilerde 19 yaşında ve son hali gören herkesi şaşırtıyor.

Çin’in Yünnan bölgesinde 3 yaşındayken kaza geçiren ve geçirdiği ameliyat sonrasında bacakları kesilmek zorunda kalınan küçük kız ailesinin maddi durumu nedeniyle protez bacaklara da kavuşamamıştı. Yaşadığı zorlu süreç nedeniyle uzun bir süre evden dışarı çıkamayan Qian isimli küçük kız maddi sıkıntılardan dolayı bir basket bol topunu vücuduna takılmış ve iki elinde tuttuğu tahta tutacaklardan destek alarak yaşama tutunmaya başlamıştı.

DÜNYADA BASKETBOL KIZ OLARAK TANINDI

Vücuduna taktığı basketbol topu ve iki eline aldığı tahta tutacaklarla hayatını sürdürmeye çalışan küçük kız bu imkanlarla okula gitti ve dünyada ‘Basketbol kız’ olarak tanındı. Küçük kız kendisini daha da hayata bağladı ve yüzmeyi de öğrendi. Başarılarıyla hayata bağlanan küçük kız zorlu yaşamına rağmen yüzmeyi öğrendikten sonra 2009 yılında Paralimpik Oyunlarına katılarak büyük ses getirdi. Zaman geçtikçe daha profesyonel hale gelen Qian yüzmede kendisini daha da geliştirerek birçok yarışmaya da adını yazdırdı. Basketbol kız Qian şimdilerde 19 yaşında ve yarışmalardan kazandığı ve biriktirdiği paralarla takılan protez bacakları ile artık ayakta durabiliyor.