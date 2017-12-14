Yemekteyiz 14 Aralık 2017 74. bölümüyle izleyenlerin karşısına geçti. Yarışmanın 4. gününde Mehmet Beyin evine konuk olan yarışmacılar neler yaşadı? Mehmet Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Mehmet Bey gün sonunda rakiplerinden kaç puan aldı? İşte Mehmet Beyin evinde yaşananlar…

TV8 Yemekteyizin 74. bölümünde Mehmet Bey rakiplerini evinde ağırladı. Mehmet Bey evinde misafirlerini ağırladı. Mehmet Bey alışverişte oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Alışverişini bitiren yarışmacı ödeme yapmak için kasaya geldiğinde aldığı sebzeleri tartmayı unuttu. Çok az bir zamanı kalan yarışmacı hızlı bir şekilde sebzelerini tarttırdıktan sonra ödemesini yaparak yemeklerini yapmak üzere evine geçti.

MEHMET BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemeklerini hazırlamak üzere mutfağa geçen ve işe koyulan yarışmacı kendisinin tarifi olduğunu söylediği domates çorbasını yapmaya başladı. Mutfakta oldukça sıkıntılı zamanlar yaşayan Mehmet Beyin menüsünü önceden değerlendiren yarışmacılar aç kalacaklarını ve menüyü beğenmediklerini belirtti. Mehmet Bey yemeklerini hazırlayıp masasını kurduktan sonra eve gelen yarışmacılar ikram edilen başlangıç yemeği domates çorbasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Domateslerin kabuklarının soyulmadığını söyleyen yarışmacılar çorbayı hiç beğenmediklerini söyleyerek çorbayı yarım bıraktı. Mehmet Beyin yemeklerinin devamında da kötü olması sonucunda masa da zaman zaman gergin anlar yaşandı. Yarışmacılar sık sık aç kaldıklarını söyleyerek masada yalnızca ekmek yiyebildi. Özellikle de son olarak tatlıya geçildiğinde yarışmacılar adeta şoke oldu. Mehmet Beyin tatlısı patatesten yapılmıştı ve yarışmacılar tatlıyı yorum yapabilmek için tadımlık olarak çatal ucuyla tattı ve tatlı konusunda Mehmet Beyi oldukça eleştirdi. Yarışmacının sunucusu Onur Büyüktopçu’da Mehmet Beyin evinde büyük hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

MEHMET BEYİN PUAN TABLOSU

Mehmet Beyin gününün sonuna gelindiğinde yarışmacılar sırayla puanlamaya geçti. Mehmet Bey, Yasemin Hanımdan 2, Merve Hanımdan 2, Utku Beyden 1 ve Semra Hanımdan 1 puan alarak toplamda 7 puanla gününü sonlandırdı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com