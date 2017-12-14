Alınan son dakika bilgisinde AK Parti Kurucu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı olan Bülent Gedikli’nin görevinden istifa ettiği öğrenildi. İşte detaylar…

AK Parti’nin Kurucu Üyesi olduğu bilinen aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı olan Bülent Gedikli’nin Başdanışmanlık görevinden istifa ettiği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPARAK GÖREVİNİ BIRAKTI

AK Parti Kurucu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli yaptığı yazılı açıklamasında, "Bu yeni bir karar değildi. Kardemir AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz.’ ifadelerinde bulundu.

BAŞARILAR DİLEYEREK GÖREVDEN AYRILDI

Görevden ayrıldığını belirten yazılı açıklamasında, siyasete artık koltuklarda değil sahalarda üreterek devam edeceklerini belirterek, sahalarda üretip öğreterek daha güçlü hale getireceklerini ve daha aktif bir döneme başlayacaklarını belirtti. Gedikli, bundan 16 yıl önce beraber AK Partinin kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz şeklinde başlayan konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partideki tüm yol arkadaşlarına başarılar diledi.

BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli 27 Temmuz 1964 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Üniversite eğitimini Ankara Siyasi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Gedikli, yeminli Mali Müşavir ve Kamu Yöneticisidir. Yüksek Lisans Eğitimini ABD'de Northeastern Para Banka Bölümünde tamamlayan Gedikli, Doktorasını da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Politikaları alanında tamamlamıştır. AK Parti Kurucu Üyeleri arasında yer alan Bülent Gedikli, Ankara'da 22. ve 23. dönem Milletvekili seçilmiştir. İngilizce dil seviyesi oldukça ileri düzeyde olan Gedikli, bugün Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevini sonlandırmıştır.