Filistin’de Kudüs direnişi devam ederken Ramallah’ta göstericiler arasında yer alan bir Filistinli sırtında taşıdığı Türk bayrağı ile İsrail askerlerine meydan okudu. Yangının ortasında İsrail askerlerine kafa tutan Filistinli eylemci İsrail askerlerinin yakalamak için hedef gösterdiği ilk isim oldu.

Olay, Ramallah’ta bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Filistin’de Kudüs direnişleri sürerken Ramallah’ta da direniş devam etti. Protestoların devam ettiği bölgede bir Filistinlinin sırtına taktığı Türk bayraklı direnişi herkesin dikkatini çekti.

İSRAİL ASKERİNE MEYDAN OKUDU

Bugün öğle saatlerinde Ramallah’ta toplanan ve Kudüs direnişine devam eden Filistinliler arasında sırtına bağladığı Türk bayrağı ile eyleme katılan bir Filistinli İsrail askerlerine kafa tuttu. İsrail askerleri sırtında Türk bayrağı taşıyan Filistinli eylemciyi fark eder etmez yakalamak için peşine düştü. Türk bayraklı Filistinli İsrail askerlerinin elinden kaçmayı başarırken askerlerin geri adım atması üzerine cesur Filistinli yeniden protesto yerine geri döndü.

İSRAİL ASKERLERİNDEN GERÇEK MERMİLİ MÜDAHALE

Kudüs direnişlerinin hız kesmeden devam ettiği bölgede eylemcilerin zaman zaman yolları kapattığı ve ateşler yakarak İsrailli işgalcilere direndiği öğrenildi. İsrail askerleri ise protestoculara gerçek mermi ve gaz bombalarıyla acımasızca müdahale etmeye devam etti. Direnişlerin devam ettiği ve acımasız müdahalelerin yaşandığı bölgede yaşanabilecek yaralanmalara karşı gönüllü sağlık personellerinin de bölgede nöbette olduğu öğrenilirken bölgede 1 adet ambulansında herhangi bir duruma karşı hazır bekletildiği öğrenildi.