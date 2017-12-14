İstanbul Bahçelievler’de yakalanan içi bomba yüklü aracın hedefi belli oldu. Bomba yüklü minibüsün hedefinde çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün olduğu belirlendi.

İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla ele geçirilen bomba yüklü minibüsün hedefi belli oldu. İçi bomba yüklü olan minibüsün çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün hedef alındığı ortaya çıktı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Alınan bilgilere göre, dün İstanbul Bahçelievler’de yakalanan bomba yüklü minibüsün hedef aldığı nokta çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsü hedef aldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan bomba yüklü minibüsün şoförü dahil 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

PATLAYICILAR NE ZAMAN YURDA SOKULDU?

Alınan bir diğer bilgide ise olay yeri inceleme şube müdürlüğü ve bomba imha ve inceleme şube müdürlüğünün yaptığı araştırma sonucunda minibüs içinde bulunan 8 farklı boydaki yangın tüpünün içine patlamayı kuvvetlendirmek için demir bilye ve çivi desteği yapıldığı belirlendi. Minibüste yer alan patlayıcı tüplerinin RDX, PTN ve HMX karışımı olduğu da tespit edildi. Patlayıcıların yurda ne zaman sokulduğu belirlenemezken bomba yüklü minibüsün İstanbul’da 24 saat park halinde tutulduğu bilgisi elde edildi. Ayrıca ekiplerin yakaladıkları bomba yüklü minibüsün uzaktan kumanda ile patlatılmaması için frekans kırıcı bir cihaz kullanarak minibüsü kontrol altına aldıkları öğrenildi. Teröristlerin bomba yüklü minibüsle İstanbul’daki çevik kuvvet polislerini hedef aldıkları da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.