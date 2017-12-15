Yıllar önce işlenen ve uzun süre gündemde kalan Münevver Karabulut cinayetinde ortaya çıkan detay şok etti. Münevver Karabulut’un öldürüldüğü evde kaybolan 700 bin Euro’nun FETÖ’ye aktarılmış olabileceği iddia edildi.

Yıllar önce cinayete kurban giden Münevver Karabulut olayında yeni bir detay ortaya çıktı. Münevver Karabulut’u öldüren katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun cinayeti işlediği evinde bulunan 700 bin Euro’nun cinayet soruşturmasındaki tutanaklara geçmediği öğrenildi.

6 POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Cinayetin işlendiği gün katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde bulunan 700 bin Euro’nun tutanaklara geçmemesinin ardından tutanakları tutan polis memurlarından şüphelenilmiş ve polis memurlarının söz konusu tutanakları eksik doldurduğu ve güvenlik kameralarını da dikkatli bir şekilde incelemedikleri iddiaları ile 6 polis memuru ve 3 site görevlisi hakkında dava açılmıştı.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATININ FETÖ ŞÜPHESİ

Söz konusu davanın 24. duruşması gerçekleştirilirken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duruşmada söz alarak cinayetin işlendiği gün evde bulunan 700 bin Euro ve kayıp hard disk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Evde bulunan ancak şimdi kayıp olan 700 bin Euro ve hard disk ile ilgili İTÜ, TÜBİTAK ve Adli Tıp Kurumu’na rapor gönderdiğini belirten avukat Epözdemir, gönderilen dosyayla hiçbir şekilde ilgilenilmediğini ve Jandarmanın da hard diskin ortada olmadığını söylediğini belirtti.

700 BİN EURO FETÖ’YE Mİ AKTARILDI?

Açıklamalarına devam eden avukat Epözdemir, yaşanan durumda FETÖ terör örgütünün parmağı olduğunu düşündüklerini belirtirken cinayetin işlendiği dönemde durumun fark edilemediğini ancak daha sonra söz konusu polislerin o dönemdeki avukatlarının FETÖ yargı imamı olduğunun ortaya çıktığını ve yargılamanın yönlendirildiğinden şüphelendiklerini belirtti. Öte yandan cinayet gününde evde bulunan ve daha sonra kaybolan 700 bin Euro’nun da FETÖ terör örgütüne aktarılmış olabileceğini düşündüklerini aktardı.