Çanakkale’de akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen ve 31 yaşında olduğu öğrenilen R.Y isimli bir adam nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyini elindeki av tüfeği ile vurarak öldürdü. R.Y isimli adam öldürdüğü ağabeyinin cesediyle birlikte kendisini de odaya kilitledi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı olan Sarnıç Köyünde meydana gelen olay dün saat 16.30 sularında yaşandı. Alınan bilgilere göre, akli dengesi yerinde olmayan R.Y isimli 31 yaşındaki adam yaşlı annesi Zeliha Y. ve ağabeyi Mehmet Y. ile aynı evde yaşıyordu. Ağabeyiyle henüz nedeni bilinmeyen bir tartışmaya giren R.Y, eline aldığı av tüfeği ile ağabeyini öldürerek dehşeti yaşattı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN ÖLDÜRDÜ

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen R.Y ile ağabeyi Mehmet Y.’nin evlerinin bahçesinde sebebi belli olmayan bir tartışmaya girdikleri bunun ardından da R.Y’nin eline aldığı av tüfeği ile ağabeyine defalarca ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. R.Y’nin öldürdüğü ağabeyinin cesedini sürüyerek bir odaya getirdiği ve kendisini de cesetle birlikte bu odaya kilitlediği öğrenildi.

CESETLE BİRLİKTE KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Ağabeyinin cesediyle birlikte kendisini de bir odaya kilitleyen R.Y bu odada beklemeye başladı. Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine köye gelerek akli dengesi yerinde olmayan R.Y’nin teslim olması ve ağabeyinin cesedini bırakması için ikna edilmeye çalışıldığı görüldü. Ancak R.Y jandarma ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmedi. Bunun üzerine köye özel harekat polisleri çağırıldı. Bunun yanında sağlık ekipleri, itfaiye ve cenaze aracı da bölgede hazır bekletildi. Öte yandan yaşlı anne Zeliha Y. yaşanan olayı görünce kendisini evden sokağa atarak feryatlarla oğluna teslim olması için yalvardı.