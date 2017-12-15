Konya’da henüz 1.5 yaşında olduğu öğrenilen Muhammed Emin Dinler’in acilen ilik nakli olması gerekiyor. Minik bedeniyle yaşadığı acılar herkesi derinden sarsarken anne Melek Dinler oğlu için yardım çığlıklarını duyurmaya çalışıyor.

Muhammed Emin Dinler, henüz 1.5 yaşında ve bağışıklık yetmezliği hastası. Tedavisi için 50 bin lira gerekli olan minik Muhammed’in yaşam hikayesi herkesi derinden sarstı.

BABA ÖLÜRSE ÖLSÜN DİYEREK ÇEKİP GİTTİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Melek Dinler oğlu Muhammed için gözü yaşlı bir şekilde yardım bekliyor. Henüz 7 aylıkken bağışıklık yetmezliği hastalığına yakalanan minik Muhammed şimdilerde 1.5 yaşında. Genç anne Melek Dinler, oğlunun hastalığının yanı sıra şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden de ayrıldığını ve eşinin oğlu için hiçbir şey yapmadığını ve ‘Ölürse ölsün’ diyerek onu terk ettiğini söylüyor. Oğlunun tedavisi için 50 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyleyen gözü yaşlı anne yetkililere seslenerek oğlunun kurtulması için yardım sesini duyurmaya çalışıyor.

TEDAVİ İÇİN 50 BİN LİRA LAZIM

Henüz 7 aylıkken oğlu Muhammed’in hastalığını öğrendiklerini söyleyen anne Melek Dinler, şu anda 1.5 yaşında olan Muhammed’in ameliyat olması gerektiğini ve bunun için 50 bin liraya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. Ameliyat masraflarının devlet tarafından karşılanmadığını söyleyen anne, parayı bulamazsa minik oğlunun gözleri önünde öleceğini söyleyerek yetkililerden yardım beklediğini belirtti.