Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından herkes, Başkan Hangi Partidendi, Neden İstifa Etti gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, Esenyurt Belediye Başkanının istifasının detayları…

Esenyurt’un Ak Partili Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu görevinden istifa etti. Flaş bir kararla istifa eden başkan, sağlık sorunları yüzünden kendi isteği ile görevini bıraktığını söyledi. Konu hakkında Esenyurt Belediyesi de bir açıklama yaparak, “Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2004 yılının Mart ayından bu yana görevini yürüten Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız yürüttüğüne dikkat çekilerek, bugün kendi isteği ile istifa ettiği belirtildi. Son 3 yıldan bu yana başkanın sağlık sorunları yaşadığının belirtildiği açıklamada, başkanın tedavi gördüğü ve bu nedenle Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı nedeniyle istifa ettiği belirtildi. Belediye açıklamasının devamında, “Sayın belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.