Tokat Niksar ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken köye sağlık ve itfaiye ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Bozyurt köyünde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Bozyurt köyünde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ilk belirlemelere göre, 3 çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine köye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

YANGIN NEDENİYLE BİNA ÇÖKTÜ

Niksar İlçesine bağlı olan Bozyurt köyünde 2 katlı bir ahşap evde başlayan yangının sobadan çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı ahşap evin köylülerin yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler kontrol atlına alınamadı. Köylülerin çabasının yetersiz kaldığı ahşap binanın yangın nedeniyle çöktüğü öğrenildi.

6 AYLIK BEBEKTE YANGINDA CAN VERDİ

Alınan diğer bilgilerde, çıkan yangının kısa sürece evi kapladığı belirtilirken yakınları tüm çabalara rağmen eve giremedi. Evin içinde bulunan biri 3, biri 5 yaşlarında olan iki çocuk ve 6 aylık bir bebek yanarak can verdi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.