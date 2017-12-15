Dilden dile dolaşan birçok ünlü şarkının söz yazarı olduğu bilinen Ali Tekintüre hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü söz yazarının ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Birbirinden ünlü şarkıların söz yazarı olan Ali Tekitüre’nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. ‘Hangimiz Sevmedik, Dilek Taşı, Baharı Bekleyen Kumrular Gibi, Tanrım Beni Baştan Yarat’ gibi pek çok şarkı sözüne imza atan ve herkesin dilinde olan şarkıların söz yazarı olan Ali Tekintüre 67 yaşında hayatını kaybetti.

ALİ TEKİNTÜRE KİMDİR?

Pek çok ünlü sanatçının sesinden dinlediğimiz ünlü şarkıların söz yazarı olan Ali Tekintüre, Adıyaman Besni doğumlu. 1953 yılında dünyaya gözlerini açan Tekintüre, gençlik yıllarında Adıyaman’dan İstanbul’a göç etti ve hayat onun için çok erken başladı. Askerlik yaptığı yıllarda kaleme aldığı ‘ Tanrım Beni Baştan Yarat’ şiiri ile hayatı değişen Tekintüre daha sonra birçok şarkının söz yazarı oldu. Yazılan şiirin Muzaffer Özpınar tarafından bestelenmesi ve ünlü sanatçı Emel Sayın’ın şarkıyı okumasının ardından Ali Tekintüre tanınmaya başlandı. Bunun ardından 1987 yılında kaleme aldığı ‘Gitme’ adlı şarkı sözü o yılların dillerden düşmeyen parçası haline geldi. Yaklaşık 1500 eseri kaset ve CD’lerde yer alan Tekintüre’nin 400 adet şarkı sözünün sinema filmlerinde yer aldığı, 30 eserinin adının da sinema filmlerinde kullanıldığı biliniyor. Ünlü söz yazarının toplamda 11 şiir albümü bulunuyor.

ÜNLÜ SÖZ YAZARININ ESERLERİNİ SESLENDİREN SANATÇILAR

Ünlü söz yazarı Ali Tekintüre’nin yazdığı şarkı sözlerini seslendiren sanatçılar arasında, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Zeki Müren, Adnan Şenses, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Bergen ve Sibel Can gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı biliniyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com