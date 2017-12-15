﻿ Giresun'da PKK'lı Terörist Aç Kalınca İş Makinesi Operatörüne Teslim Oldu

Giresun'da PKK'lı Terörist Aç Kalınca İş Makinesi Operatörüne Teslim Oldu

Giresun'da kar nedeniyle aç kalan ve halktan da destek alamayan PKK’lı terörist, açlıktan ölmek üzereyken, karla kaplı alanda iş makinesi operatörüne teslim oldu. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma, teröristi gözaltına aldı.

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Giresun'da PKK'lı Terörist Aç Kalınca İş Makinesi Operatörüne Teslim Oldu
Giresun'da PKK'lı Terörist Aç Kalınca İş Makinesi Operatörüne Teslim Oldu Tarih: 2017-12-15 Saat: 14:58:48
Güncelleme : 2017-12-15 14:58:48

Giresun'da kar nedeniyle aç kalan ve halktan da destek alamayan PKK’lı terörist, açlıktan ölmek üzereyken, karla kaplı alanda iş makinesi operatörüne teslim oldu. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma, teröristi gözaltına aldı. 

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kar nedeni ile kapanan yolları açan iş makinesinin önüne çıkan PKK’lı terörist teslim oldu. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri teröristi gözaltına alırken, bölgede PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlara da hız verildi. 

AÇ KALINCA İŞ MAKİNESİNİN ÖNÜNE ÇIKTI
Yaklaşık 2 ay önce, Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası'nda kahveye giden ‘Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, kahvede bulunanların ihbarı ile yakalanmıştı. Bugün sabah saatlerinde de karla kaplı Yağlıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan bir terörist, teslim olmak istediğini söyleyerek yardım istedi. 

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, teslim olan teröristi gözaltına aldı. Teröristin adı henüz açıklanmazken, bölgede başka teröristlerin de olması ihtimali üzerine çok sayıda özel harekatta bölgeye sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

 

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