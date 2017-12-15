Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu bugün hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan metro Üsküdar-Ümraniye seferlerini gerçekleştirecek.

İstanbul’da ve Türkiye’de birli k olan sürücüsüz metro bugün hizmete açılacak. Özellikle de trafik açısından büyük bir rahatlama getirecek olan sürücüsüz metro hattının ilk etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla halka sunulacak. Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Sancaktepe’de hizmete açılacak olan sürücüsüz metronun ilk etap açılışı törenle gerçekleşecek.

126 VAGONLU YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Türkiye’de ilk kez hizmete sunulacak olan sürücüsü metronun uzunluğunun 20 kilometre olduğu ve toplamda 16 istasyonu bulunduğu öğrenildi. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe’de hizmete sunulacak olan metronun 126 vagonlu yolcu kapasitesine sahip olduğu ve saatte 65 bin, ortalama ise 700 bin yolcu taşımasının hedeflendiği belirtiliyor.

İLK ETAP AÇILIŞI BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

İlk sürücüsüz metronun emisyonunda yıllık olarak 77 bin 246 ton azalma sağlanacağı ve hatta bulunan trenlerin fren gücünden de yararlanarak büyük bir enerji geri dönüşümü elde etmeye faydalı olacağı belirtildi. Yeni sürücüsüz metro sayesinde fren mesafesinin de kısalacağı böylece enerjiden de tasarruf sağlanacağı aktarıldı. Sürücüsüz metronun ilk etap açılışı bugün gerçekleşecek törenle açılmış olacak.

YOL MESAFESİNİ KISALTACAK

İlk etabı bugün açılacak olan sürücüsüz metro sayesinde Sancaktepe ve Üsküdar arası mesafenin 27 dakikaya, Ümraniye 15, Yenikapı 39, Kartal 62, Taksim 47, Hacıosman ve Havalimanı 71, ve Olimpiyat stadının 81 dakikaya inerek yol mesafesinin kısalacağı belirtiliyor.