Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde büyük heyecan yaşanıyor. Bugün yine beş Melek ve yarışmacısı hem birinci olmak hem de elenmemek için yarışıyor. Haftanın finalinde yine her yarışmacı kendi belirlediği konsepte uygun olarak hazırlanıp geldi ve jüri üyeleri onları puanladı. Peki, Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde Kim Kazandı? Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde Kim elendi? İşte Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık 2017 haftanın finalinde yaşananlar…

Kanal D’nin moda yarışması Alışveriş Melekleri 15.12.2017 Haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geldi. Alışveriş Melekleri jürisi Ivana Sert, Deniz Akkaya ve Kemal Doğulu’nun verdiği puanlar bugün yine haftanın birincisini belirleyecek. Alışveriş Melekleri 15 Aralık 2017 haftanın finalinde bütün hafta boyunca en az puanı alan yarışmacılar öne çıkacak ve bu iki takım arasından bir takım yarışmaya veda edecek. Peki, Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde Kim birinci oldu? Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde Kim elendi?

KANAL D ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 15 ARALIK CUMA HAFTANIN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Kanal D’nin fenomen moda yarışması haftanın finalinde 10 bin TL ödülü kazanan takım belli oldu. Simay ve yarışmacısı Handan ile Zeynep ve yarışmacısı Melike, haftanın toplamında eşit puan aldı. Bu iki takım arasından birinci Simay ve Handan oldu ve 10 bin TL ödülü kazandı?

KANAL D ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 15 ARALIK CUMA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Kanal D Alışveriş Melekleri 15 Aralık Cuma Haftanın Finalinde hafta boyunca en az puanı alan takımlar ise Nilah ve yarışmacısı ile Yeşim ve yarışmacısı oldu. Jüri ortak karar ile Yeşim’in takımını eledi.