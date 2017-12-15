Özgür Suriye Ordusu ve Türk askerleri Afrin’e yapılacak operasyon için hazır şekilde emir bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSO komutanı Ahmed Osman, 25 bin Türk ve ÖSO askerinin operasyon için son hazırlıklarını yaptığını belirtti.

Suriye’de YPG’nin elinde olan Afrin’e düzenlenecek operasyonla ilgili ÖSO komutanı Ahmed Osman’dan açıklama geldi. Ahmed Osman, Türkiye ve ÖSO askerlerinin Afrin operasyonu için hazır şekilde emir beklediklerini belirtti.

25 BİN TÜRK VE ÖSO ASKERİ HAZIR

Fırat Kalkanı operasyonunda ortak hareket eden Türk ve ÖSO askerleri şimdi Afrin operasyonu için hazırda bekliyor. Yaklaşık 10 bin Türk, 15 bin ÖSO askerinin bulunduğu Suriye sınırında operasyon için son hazırlıkların yapıldığı ve emir beklendiği belirtildi. Bölgeye Türk ordusundan bordo bereliler ve komandoların da sevk edildiği öğrenildi. Suriye sınırında Afrin bölgesine yakın yerlere sahra hastaneleri kurulduğu öğrenildi.

ASKERLER EMİR BEKLİYOR

Alınan bilgilere göre, sınırda bekleyen ÖSO’ya bağlı Sultan Murad Tugayları komutanı Ahmed Osman yaptığı açıklamada, Suriye’de DEAŞ terör örgütünün bitmek üzere olduğunu belirterek bundan sonra bölgedeki YPG ve Suriye ordusuna karşı savaşacaklarını söyledi. Bölgedeki birçok Arap ve Türkmen köyünün YPG’nin elinden alındığını söyleyen Osman, bu yerlerin bir an önce terör örgütü YPG’nin elinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Sınırda her zaman hazır şekilde beklediklerini beliren Osman, Türk askerleri ile ortak yapılacak Afrin operasyonu için de son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu, Türk ve ÖSO askerlerinin sınırda operasyon için gelecek emiri beklediklerini aktardı.