Amsterdam Havalimanında bıçaklı saldırı düzenlemek isteyen saldırgan ortalığı birbirine kattı. Havalimanında bıçakla polise saldırmak isteyen şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olay, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Schiphol Havalimanında meydana geldi. Elindeki bıçakla polise saldırmak isteyen şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Havalimanındaki polislere bıçakla saldırmak isteyen şahsa polislerin ateş ederek karşılık verdiği öğrenildi. Olayın ardından güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, yaşanan saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ve saldırganın vurularak yaralı şekilde gözaltına alındığı bilgisi verildi. Güvenlik güçleri bölgede yaşanan durumu kontrol altına aldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bıçaklı saldırgan polis tarafından açılan ateşle vurularak yaralı şekilde gözaltına alınırken polis ekiplerinin olası ikinci bir saldırıya karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Olayın ardından resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hollanda polisi, saldırganın ölmediğini ve yaralı şekilde yakalandığını bildirirken adamın bıçakla Havalimanındaki vatandaşları tehdit ettiğini ve açılan ilk ateşle yaralanarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Havalimanında durum normal seyrine döndü.