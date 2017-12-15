Endonezya’nın Java adasında meydana gelen 7,3’lük deprem kentte büyük korku yarattı. Depremin ardından kent için arka arkaya tsunami uyarıları yapıldı.

Endonezya’da bulunan Java adasında 7,3 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi. Endonezya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı.

105 METRE DERİNLİKTEN VURDU

Endonezya Meteoroloji Ajansı’nın verdiği bilgilerde, depremin yerin yaklaşık 105 metre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelerde 7,3 olarak açıklanan depremin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, 6,5 olarak açıklandığı öğrenildi.

TSUNAMİ UYARILARI YAPILIYOR

Kentte yaşanan büyük deprem sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar depremin ardından yaşanabilecek tsunamiye karlı uyarıldı. Kent için tsunami uyarıları arka arkaya geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yaşanan şiddetli depremin ardından yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle binaların yıkıldığı belirtildi. Ölü ve yaralananların olduğu depremin başkent Cakarta'da da hissedildiği öğrenildi. Alınan diğer bilgilerde, depremin şiddetiyle büyük panik yaşayan halkın araçlarıyla hızla bölgeyi terk ettiği görüldüğü aktarıldı. Yetkililr henüz depremde ölen ve yaralananlar hakkında net bir sayı belirtmedi.