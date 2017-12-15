﻿ İzdivaç Programı Geri Döndü Skandallar Başladı! Seda Sayan Gelin Adayını Damadı Etkilemesi İçin Dans Ettirdi!

İzdivaç Programı Geri Döndü Skandallar Başladı! Seda Sayan Gelin Adayını Damadı Etkilemesi İçin Dans Ettirdi!

İzleyenlerin şikayetleri üzerine RTÜK, evlilik programlarını yayından kaldırdı, ancak daha yılı dolmadan yasak delinmeye başlandı. Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın Global TV’de yayınlanan evlilik programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu defa da Seda Sayan, bir gelin adayını damat adayını etkilemesi için mini eteği ile canlı yayında dans ettirdi.

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İzdivaç Programı Geri Döndü Skandallar Başladı! Seda Sayan Gelin Adayını Damadı Etkilemesi İçin Dans Ettirdi!
İzdivaç Programı Geri Döndü Skandallar Başladı! Seda Sayan Gelin Adayını Damadı Etkilemesi İçin Dans Ettirdi! Tarih: 2017-12-15 Saat: 23:14:05
Güncelleme : 2017-12-15 23:14:05

İzleyenlerin şikayetleri üzerine RTÜK, evlilik programlarını yayından kaldırdı, ancak daha yılı dolmadan yasak delinmeye başlandı. Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın Global TV’de yayınlanan evlilik programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu defa da Seda Sayan, bir gelin adayını damat adayını etkilemesi için mini eteği ile canlı yayında dans ettirdi. 

RTÜK’ün evlilik programı yasağını delerek evlilik programı yapmaya başlayan Seda Sayan yeni bir skandala daha imza attı. Global TV’nin Youtube kanalında Uğur Aslan ile birlikte evlilik programı sunan Seda Sayan, bu defa da bir gelin adayını damadı etkilemesi için dans ettirdi. 

DAMADIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK İÇİN ŞEHVETLİ DANS
Geçtiğimiz sezon da programda olan damat adayı Selahattin’in yeniden gönlünü almak isteyen gelin adayına Seda Sayan dans etmesini söyledi. Bunun üzerine gelin adayı, mini eteği ile şehvetli şekilde dans ederek damat adayını etkilemeye çalıştı. Daha yeni başlayan evlilik programı ilk dakikadan skandala imza attı. 

 

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