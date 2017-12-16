Mideleri bulandıran olay Tekirdağ Çorlu ilçesinde yaşandı. Sahibinin otlaması için kırsal alana saldığı bir ata tecavüz ettiği iddia edilen genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve ata tecavüz etmekle suçlanan

E.Ç’nin 600 liralık idari para cezası ile serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sahibinin otlaması için kırsal alana bıraktığı at 24 yaşındaki bir genç tarafından tecavüze uğradı. Atın sahibinin sapığı atının yanında belden aşağısı çıplak halde bulduğu iddia edildi.

CİNSEL ORGANI DIŞARDA YAKALAMIŞ

Atını otlaması için kırsal alan bırakan E.K isimli şahıs aradan yaklaşık 4 saatlik bir süre geçtikten sonra atını bıraktığı yerden almak için geri geldi. Ancak ada geri geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. E.K’nin atının yanında yarı çıplak halde cinsel organı dışarda olan 24 yaşındaki E.Ç’yi yakaladığı ve hemen polis ekiplerine şikayette bulunduğu öğrenildi. Ekipler ihbar üzerine olay yerine intikal ederek ata tecavüz ettiği iddia edilen E.Ç’yi gözaltına aldı. Polise verdiği ifadede kendisinin de atını otlatmaya geldiğini söylediği öğrenilen 24 yaşındaki E.Ç’nin tecavüz suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

600 LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

E.Ç’nin ifadesi sonrasında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla E.Ç’ye ata tecavüz ettiği iddiasıyla 600 liralık idari para cezası verilerek serbest kaldığı öğrenildi.