İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Battal İlgezdi yerine gelecek olan isim için seçiler tamamlandı. Ataşehir’in yeni Belediye Başkan Vekili CHP’li İlhami Yılmaz oldu.

İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinde olan ancak görevini kötüye kullanma ve büyük bir vurgunda adı geçmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezi’nin koltuğu yapılan seçimler sonrasında doldu.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Battal İlgezdi’nin görevinden alınmasının ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde, CHP’nin çıkarttığı aday İlhami Yılmaz ve AK Parti’den aday olan Mustafa Cavit Arzık ilk iki turda çoğunluk sağlanamayınca üçüncü tur seçimlerine gitti. Seçimin üçüncü turunda CHP’den aday olan İlhami Yılmaz 22, AK Parti’den aday olan Mustafa Cavit Arzık 15 oy aldı ve Ataşehir’in yeni Belediye Başkan Vekili CHP’li İlhami Yılmaz oldu.

İLHAMİ YILMAZ KİMDİR?

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen CHP’li İlhami Yılmaz, Malatya doğumludur. 1977 yılında üniverste eğitimi almak için Malatya’dan İstanbul’a gelen Yılmaz, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Bir süre kamu ve özel sektör alanlarında kademeli olarak üst düzey yöneticilik yapmış olan İlhami Yılmaz daha sonra siyasete atılmış ve 1999 yıllarında Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde Meclis Üyeliği yapmıştır.