﻿ Mesut Yılmaz’ın Oğlu Yavuz Yılmaz Neden İntihar Etti? Yavuz Yılmaz Kimdir?

Mesut Yılmaz’ın Oğlu Yavuz Yılmaz Neden İntihar Etti? Yavuz Yılmaz Kimdir?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Evinde ölü bulunan Yılmaz’ın intihar ettiği doğrulandı. Peki, Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz neden intihar etti? Yavuz Yılmaz kimdir?

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Mesut Yılmaz’ın Oğlu Yavuz Yılmaz Neden İntihar Etti? Yavuz Yılmaz Kimdir?
Mesut Yılmaz’ın Oğlu Yavuz Yılmaz Neden İntihar Etti? Yavuz Yılmaz Kimdir? Tarih: 2017-12-16 Saat: 17:30:20
Güncelleme : 2017-12-16 17:30:20

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Evinde ölü bulunan Yılmaz’ın intihar ettiği doğrulandı. Peki, Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz neden intihar etti? Yavuz Yılmaz kimdir? 

Bugün, en çok aranan sorulardan biri Yavuz Yılmaz kimdir? oldu. Çünkü, Eski Başbakanlardan Mesut  Yılmaz’ın oğlu olan Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu. İşte  Yavuz Yılmaz hakkında merak edilen her şey…

MESUT YILMAZ’IN OĞLU YAVUZ YILMAZ KİMDİR?
1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yavuz Yılmaz, 38 yaşındaydı. Ankara TED kolejinden mezun olan Yılmaz, American International School-Salzburg ve George Washington University' ‘da öğrenim gördü. Yavuz Yılmaz, daha sonra üniversite eğitimini ABD’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Coca Cola’nın dağıtımını alan Yavuz Yılmaz, bir dönem inşaat işleri ile de ilgilendi. Son olarak kardeşi Hasan Yılmaz ile birlikte Nişantaşı’nda Çin lokantası açan Yılmaz’ın, 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde CHP’den milletvekilli adayı olacağı iddia edilmişti, ancak aday olmamıştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yavuz Yılmaz, bugün Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulundu. Yılmaz’ın ölümünün intihar olduğu açıklandı. Henüz Yılmaz’ın neden intihar ettiği konusunda ise bir açıklama yapılmadı. 

 

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