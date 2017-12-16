Antalya’da yol kontrolü sırasında yakalanan terör şüphelisinin intihar etmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, emniyet binasının balkonundan atlayan terörist hakkında, örgütün yakalanacakları zaman kendilerini öldürmeleri konusunda talimat verdiği yönünde istihbarat olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolü sırasında, 'PKK Terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlenen 24 yaşındaki M.A., gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra 3'üncü katın balkonundan atlayarak intihar etti.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Dün, yol kontrolü yapan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu ekipleri doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunan yolculara GBT sorgulaması yapan ekipler, A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu belirlenen şahsın 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığını tespit etti.

EMNİYET BİNASININ BALKONUNDAN ATLADI

Gözaltına alındıktan sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürülen M.A., üçüncü katta bulunan balkondan atlayarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI

Yaşanan olayın ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın teröristlere yakalanacakları zaman bu şekilde davranmaları konusunda talimatı olduğu yönünde istihbarat olduğunu belirtti. Soylu, açıklamasında konunun araştırılması için Antalya’ya hemen bir müfettiş gönderildiğini de belirterek, konu ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini dile getirdi.