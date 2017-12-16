ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasının ardından Filistin başta olmak üzere birçok yerde Kudüs direnişi başlamıştı. Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanımama protestoları gerçekleştiren Batı Şeria’da protestolara katılan Cüneydi, İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı bir şekilde götürülmüş ve fotoğrafları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıdığına dair yaptığı açıklama sonrasında Filistin’in birçok yerinde olduğu gibi Batı Şeria’da da karar protesto edilmeye başlanmıştı. Bu protestolar sırasında gözleri bağlı şekilde İsrail askerleri tarafından götürülen Cüneydi Kudüs direnişinin sembolü haline gelmiş ve dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.

İSRAİL ASKERLERİNİN YAPTIĞI İŞKENCELERİ ANLATTI

16 yaşındaki Fevzi el - Cüneydi, Kudğs’ün İsrail’in Başkenti açıklamalarını kabul etmediklerine dair yaptıkları protestolar sırasında İsrail askerleri atarafından gözleri bağlı şekilde gözaltına alındığı belirtilmişti. Cüneydi’nin İsrail askerleri tarafından akıl almaz işkencelere maruz kaldığı öğrenildi. Yalın ayak şekilde, elleri plastik bir kelepçeyle bağlanan ve gözleri kapatılan Cüneydi’nin İsrail askerleri tarafından ağır hakaretler ve dayağa maruz kaldığı ortaya çıktı. Yalın ayak olan Cüneydi’nin askerlerden ayakkabılarını istediğinde daha fazla dövüldüğü belirtilirken yapılan insanlık dışı işkenceler kan dondurdu.

AYAKLARININ ÜZERİNİ BOTLARIYLA ÇİĞNEMİŞLER

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Cüneydi, avukatına anlattığı akıl almazişkencelerle herkesin kanını dondurdu. Askerlerin kendisini bir odaya kapattığını söyleyen 16 yaşındaki Filistinli, ayaklarına soğuk su döken İsrail askerlerinin daha sonra botlarıyla ayaklarının üzerini çiğnediğini ve duyduğu acı nedeniyle kendinden geçtiğini belirtmiş. Cüneydi şu anda Ofer hapishanesinde olduğu ve gözaltı süresinin 18 Aralık Pazartesi gününe ertelendiği, sağlık durumunun ise kötü olduğu öğrenildi.