Tunceli Pülümür Kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda aralarında örgüt bölge sorumlularının da bulunduğu 4’ü kadın 8 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli Pülümür Kırsalına düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde bölge sorumlarının da yer aldığı 4’ü kadın 8 teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi.

4’Ü KADIN 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Pülümür Kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Jandarma Komando Birlikleri ve PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktığı ve çatışma sonucunda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 4’ü kadın 8 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyon sonrasında Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik olan operasyonlarını hız kesmeden devam ettirdiği belirtildi. Düzenlenen operasyon sonunda PKK’lı teröristlere ait olan 5 adet Kalaşnikof silah, ABD yapımı 3 adet M-16 tüfek ve 1 adet Glock markalı suikast silahı ele geçirildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde bölge yöneticilerinin de yer aldığı ve toplamda 4’ü kadın olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.