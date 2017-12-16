Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz oğulları Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldı. Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin hangi tarihte nereden kalkacağının detayları da belli oldu.

Bugün İstanbul’daki evinde başından vurulmuş halde bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberi Türkiye’yi derinden sarsmıştı. ABD’de olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’a oğullarının ölüm haberi Türkiye’ye döndüklerinde verildi. Acı haberi alan anne ve baba hemen Yavuz Yılmaz’ın cesedinin bulunduğu hastaneye koştu.

YAKIN DOSTLARI VE AKRABALARI YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oğulları Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberini İstanbul’da havalimanında aldı. Acı haberle yıkılan çift hemen oğullarının cesedinin bulunduğu hastaneye koştu. Bu sıralarda onları yakın dostları ve akrabaları da yalnız bırakmadı. Şişli'’e yer alan Özel hastaneye koşan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’a Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, Trabzonspor’un eski Başkanı Sadri Şener ve eski Galatasaray Yöneticisi Abdürrahim Albayrak eşlik etti.

YAVUZ YILMAZ’IN CENAZESİ NE ZAMAN NEREDE TOPRAĞA VERİLECEK?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın evinde cesedi bulunan oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin 18 Aralık 2017 Pazartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip olarak kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.