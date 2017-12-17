Almanya Havalimanlarında Türk yolculara yapılan muamele devam ediyor. Daha önce Münih Havalimanında görülen olay bu kez de Düsseldorf Havalimanında yaşandı. Havalimanında bekleyen görevliler İstanbul’dan gelen Türk yolculara köpeklerle arama yaptı.

Almanya’da skandallar son bulmuyor. Daha önce Münih Havalimanında gerçekleştirilen ve büyük tepki alan Türk yolculara köpekli üst araması şimdi de Düsseldorf Havalimanında gerçekleşti. İstanbul’dan gelen Türk yolcuların üstleri ve valizleri görevlilerin yanındaki köpeklerle arandı.

KÖPEKLİ TACİZ DEVAM EDİYOR

İstanbul’dan Almanya Düsseldorf Havalimanına iniş yapan Türk yolcular burada köpeklerin üst ve valiz aramalarıyla neye uğradıklarını şaşırttı. Olup biteni cep telefonu kamerasına kaydeden bir yolcu olay anında yolculardan gelen tepkileri ve yaşadıkları rahatsızlıkları gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ GELDİ

Almanya Düsserdorf Havalimanında yaşanan skandal olayın ardından Türkiye’den ilk tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi. İnternete düşen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Yeneroğlu, Türk vatandaşlara uygulanan bu muameleye sert şekilde tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Almanya’da görüntülenen bu skandal olay daha önce Münih Havalimanında yaşanmış ve Türkiye olaya sert tepki göstermişti. Münih Havalimanına inen yolcular yine köpeklerle aranmış ve ortaya skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye’de bunun üzerine aynı dilden karşılık vermiş ve Almanya’dan gelen yolcuların üst ve valiz aramalarını köpeklerle gerçekleştirmişti.